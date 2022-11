The Circle : le nouvel album de Yodelice sort en mode folk dépouillé

Le thème des faux-semblants, dans l’intimité ou la marche du monde, traverse l’album chanté en anglais. A l’image du morceau "Keep Running" où on entend que "Coeurs en or se changent parfois en rouille".

En 2001, le duo folk norvégien Kings Of Convenience avait sorti un album nommé "Quiet Is The New Loud", qu’on pourrait traduire en extrapolant par "Le calme est la nouvelle tempête", sentence qui collerait aussi au nouveau disque de Yodelice.

Le titre "Rage" contient ainsi une belle trouvaille : un cri étouffé sur fond de guitare bourdonnante qui impressionne bien plus qu’un hurlement. "Quand on est à fleur de peau, on a envie crier mais ça ne sort pas", acquiesce Yodelice.