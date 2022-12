"The Christmas Album", l’album swing et soul d’Axelle Red pour Noël

Axelle Red est dans le 8/9 pour son album de Noël sorti le 11 novembre, The Christmas Album. Un album swing et soul qui donne un cachet particulier à ces chansons indémodables qu’elle reprend.

"Pendant le covid, je me disais : si je veux faire un nouvel album maintenant avec des chansons que j’écris, je vais déprimer tout le monde. Et je pense que personne n’en a besoin", explique-t-elle. "Donc je me dis : qu’est-ce que je peux faire de plus positif ? Eh bien c’est un album de Noël."

Et dans ce nouvel album 100% Noël, elle vous fait redécouvrir 14 grands classiques qu’elle a adaptés, dont Le noël de la rue, Let it snow, ou encore Douce nuit chanté en flamand dans une version soul. Elle a dû pour cela effectuer un grand tri : grande fan de Noël comme son mari, elle collectionne une tonne d’albums.

"J’aime bien le côté kitsch. Tout est permis à Noël. Tout à coup on peut se permettre d’être encore plus excentrique […], j’aime bien les lumières, la musique, manger, tout le côté excessif."