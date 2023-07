« The Chopin Project », un nouvel album de la prodigieuse violoncelliste belge Camille Thomas

" Depuis toujours, Chopin est une inspiration et une consolation, comme un ami intime qui partage ma vie ", explique la virtuose. L’idée de lui consacrer un album la taraude, depuis longtemps. Après d’intenses recherches, notamment à la Bibliothèque Nationale de France où sont conservés tous les manuscrits du compositeur et pianiste franco-polonais, Camille découvre de véritables trésors. En particulier, des transcriptions inédites de la musique de Chopin par son grand ami violoncelliste Auguste Franchomme à qui Chopin avait dédié sa ‘Sonate pour violoncelle’. Clin d’œil du destin, c’est sur un Feuermann Stradivarius de 1730 ayant appartenu à Franchomme et prêté par la Nippon Music Foundation que l’artiste exerce son art. Un des plus beaux violoncelles au monde !