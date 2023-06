The Chopin Project de Camille Thomas, un projet ambitieux et cohérent, avec des interprètes de haut vol

Que se passe-t-il quand une violoncelliste rêve de piano, et d’un des plus illustres de ses compositeurs ? Camille Thomas a toujours adoré Chopin, et c’est cet amour qui l’a conduite à construire cet album qui, plus qu’un simple disque, est une sorte de concept album en trois parties. C’est que la violoncelliste franco-belge joue maintenant le Stradivarius Feuermann de 1730 – un instrument qui était dans les salons parisiens quand Chopin les fréquentait – et qu’elle est aussi une chercheuse dans l’âme, qui aime écumer les bibliothèques et y dénicher des raretés.

Le premier disque, Chopin pour les violoncellistes, est une jolie collection de transcriptions pour violoncelle et piano d’études, nocturnes, préludes ou mazurkas de Chopin. Des transcriptions parfois signées d’Auguste Franchomme, illustre violoncelliste ami du compositeur, mais aussi d’autres compositeurs ou virtuoses, voire de Camille Thomas elle-même. Elle y est accompagnée de Julien Brocal au piano.

Le deuxième CD est consacré à l’intégrale de la musique de chambre du compositeur : la sonate pour violoncelle et piano, mais aussi des pièces plus rares dont un trio à clavier ou une paraphrase de Robert le Diable de Meyerbeer. On y croise à nouveau Brocal, mais aussi Julien Libeer, Lucas Debargue ou Daniel Hope.

Le troisième disque, enfin, s’intitule L’héritage Franchomme, et est probablement le premier disque consacré à la musique de Chopin où n’intervient aucun pianiste : Thomas a convoqué quelques collègues violoncellistes et un quatuor à cordes pour jouer des œuvres de Chopin transcrites par Franchomme pour plusieurs violoncelles, mais aussi des œuvres du violoncelliste ami de Chopin lui-même.

Un projet ambitieux et cohérent, avec des interprètes de haut vol.

3 cd Deutsche Grammophon/Universal