The Chicks, the Cowgirls !

En mars 2003 les Dixie Chicks sont à Londres. Elles déclarent ; "Nous sommes honteuses que le président des États-Unis vienne du Texas." Quelques jours avant le début de la guerre en Irak, sur la scène du Shepherd’s Bush Empire, la chanteuse, Natalie Maines, prononce cette phrase assassine. Les critiques vont dès lors commencer à pleuvoir. Elles seront boycottées et interdites d’antenne par de nombreuses radios soutenant l’administration Bush. Nathalie recevra des menaces de mort. "Nous n’avons jamais été un groupe politique. Je voulais simplement dire aux gens : nous sommes américaines mais pensons différemment, nous venons du Texas mais sommes contre la guerre. "

Après l’énorme polémique le groupe fait profil bas jusqu’en 2006, date à laquelle elles reviennent avec une tournée mondiale et la sortie de ''Take a long way''. Plusieurs titres, notamment "Not Ready to Make Nice", répondent avec défiance aux détracteurs du groupe, et le son de l’album, résolument plus rock que country, signale clairement la volonté des Chicks d’aller vers de nouvelles possibilités musicales et de nouveaux publics. Aux Grammy Awards 2007, le trio reçoit les grammys : album de l’année, chanson de l’année et disque de l’année, devenant ainsi le premier groupe entièrement féminin à gagner dans l’une de ces catégories.