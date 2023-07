The Chemical Brothers fête ses 30 ans avec la sortie d’un nouvel album

Cette annonce ne rajeunit pas les fans de la première heure du duo anglais mais les ravit très certainement. Faisant leurs débuts sous le nom de Dust Brothers, Tom Rolands et Ed Simon ont sorti leur premier single "Song to the Siren" en juin 1993. Trente ans plus tard, ils reviennent pour un anniversaire qui s’annonce joyeux et riche en surprises. Dans un premier temps, les Chemical Brothers ont annoncé sur leur compte Instagram la sortie d’un nouvel album prévue pour le mois d’octobre. Cette sortie sera la première depuis leur dernier opus sorti en 2019 et gratifié d’un Grammy Awards : "No Geography". Encore sans nom, l’album sera le dixième du groupe en trente ans de carrière.

En mars 2023, ils annonçaient déjà un premier morceau, "No Reason", accompagné d’un clip tout en néon dont l’esthétique est caractéristique du duo. Mais Tom Rolands et Ed Simon ont décidé d’en dévoiler un peu plus avec la sortie du single "Live Again" le 27 juin dernier. Sur ce morceau, aux beats puissants, on peut notamment reconnaître la voix de la française Halo Maud révélée en 2018 avec son album "Je suis une île". Déjà en 2021, le groupe avait sorti deux singles "The darkness that you fear" et "Work Energy Principle" sans donner suite.

Cerise sur le gâteau pour les fanatiques, le premier livre officiel des deux musiciens intitulé "Paused in Cosmic Reflection" sortira le 26 octobre 2023. Véritable bible consacrée aux Chemical Brothers, ce livre rassemblera des heures d’interviews et des tonnes de documents exclusifs.

Un programme qui a de quoi combler les admirateurs du légendaire groupe d’électro qui fait maintenant danser les foules depuis 30 ans.