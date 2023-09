The Chemical Brothers : ces morceaux qui ont marqué la carrière du groupe

Trois décennies se sont écoulées depuis les premiers pas du duo mené par Tom Rowlands et Ed Simon lorsqu’en 1992, à l’arrière d’un pub de Manchester, ils passaient leurs premières galettes dans le club "Naked Under Leather". A l’époque on n’entend pas encore parler de The Chemical Brothers mais de The 237 Turbo Nutters, référence à leur adresse du moment. Peu de temps après, ils empruntent le pseudonyme The Dust Brothers (qu’ils devront également abandonner, un blase déjà utilisé par les producteurs et DJ américain John King et Mike Simpson) avant de se rebaptiser officiellement The Chemical Brothers. Nous sommes en 1995 et ils sortent alors leur premier album "Exit Planet Dust".

Loin d’être frères et encore moins d'être chimistes, ce duo mythique fan des Smiths et de New Order, viendra gentiment balayer l’ère de la Britpop au profit de la fusion des courants rocks, hip-hop et électroniques. Encensés dès leurs débuts par The Charlatans, Primal Scream et autres Noel Gallagher, les Chems' à l’instar de leurs frères d’armes Fat Boy Slim et The Prodigy, marqueront les années 90 et les débuts 2000 de leurs beats vertigineux.

Pionniers du "big beat", terme dérivé du breakbeat et inventé par la presse britannique à l’époque pour décrire cette nouvelle fusion de courants musicaux, ils envahiront les boîtes de nuit autant que la pop culture, les spots de pubs et autres jeux vidéo.

À l’occasion de la sortie ce vendredi 8 septembre de leur dixième album "For That Beautiful Feeling" on est revenu sur 5 morceaux qui ont marqué leur carrière.