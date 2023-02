"The Chapel" de Dominique Deruddere: "La vraie chapelle est beaucoup plus amicale"

"The Chapel", le nouveau film de Dominique Deruddere nous invite dans les coulisses du concours Reine Elisabeth, durant les quelques jours qui vont précéder la finale.

Le réalisateur ne s’inspire pas d’un personnage existant, mais il a mis beaucoup de lui-même, et s'est rappelé sa propre combativité quand il était jeune, pour dessiner les contours de son héroïne.

Une pianiste soumise au désir d'une mère ambitieuse et possessive, qui rêve de voir sa fille devenir la plus grande pianiste au monde, alors que son père lui, s’évertue à lui offrir quelques moments de liberté et d'insouciance.

Nous ne sommes pas dans l'authentique chapelle musicale, ni dans un documentaire. L’endroit a été choisi par le réalisateur comme un décor particulièrement angoissant, où la tension monte au fil des jours, et les secrets de son héroïne se révèlent petit à petit.

Rencontre avec Dominique Deruddere…

"The Chapel" de Dominique Deruddere, avec l'actrice belge Taeke Nicolaï - Un drame intense, pétri de questions sur la finalité d'un combat, le sacrifice, le contrôle de son existence...