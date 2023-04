"The Champagne of Beers" : les douanes belges détruisent plus de 2000 canettes de bière pour usage abusif de l’appellation "champagne"

Cette appellation d’origine implique notamment le respect d’une aire géographique délimitée et un cahier de charges strict renvoyant à un savoir-faire traditionnel, rappelle le Comité Champagne sur son site internet.

La Miller High Life, enrichie de sa mention Champagne of Beers, peut par contre être commercialisée aux Etats-Unis qui ne reconnaissent pas la législation sur l’appellation d’origine du champagne.

Les bières ont été détruites sur le site de l’entreprise Westlandia à Ypres (Flandre occidentale) "dans le plus grand respect des préoccupations environnementales en veillant à ce que l’ensemble du lot, contenu et contenant, soit recyclé de manière écoresponsable", certifie le Bureau du Champagne. Le destinataire des marchandises en Allemagne a été informé et n’a pas contesté cette décision.