The Carpenters : La pop sucrée de Karen et Richard Carpenter

Fratrie qui a monopolisé les charts américains dans les 60’s et les 70’s. En 14 ans de carrière ce duo a enregistré 10 albums ainsi que de nombreux singles et plusieurs shows télévisés, on ne compte plus leurs singles classés en tête des charts américains Avec plus de 100 millions de disques à travers le monde, ils font partie des artistes les plus vendus de tous les temps. Leur style musical doux et mélodique les a consacrés leaders du soft rock et de l’easy listening. Derrière ce succès, un frère et une sœur : Richard et Karen Carpenter.

Le groupe The Carpenters est composé de Karen née en 1950 et de Richard de 4 ans son aîné, à New Haven, Connecticut, puis ils déménagent à Downey, Californie, en 63. Richard prend des cours de piano et devient organiste à l’église méthodiste locale. Il lui arrivait de réarranger les chansons des Beatles dans un style "d’église". Il étudie à la California State University de Long Beach, tandis que Karen apprend la batterie avec des morceaux complexes, comme "Take Five" de Dave Brubeck. Ils se produisent pour la 1er fois en duo en 65, puis ont formé le Richard Carpenter Trio, orienté jazz, dissout 3 ans plus tard, cette musique pointue n’attirant pas les foules.