The Brothers Comatose, un mélange de tradition et modernité, de rock, folk et bluegrass

Escale à San Francisco, tolérante, culturelle, audacieuse, la ville est à l’origine de bien des choses et c’est là que nous attend le groupe The Brothers Comatose. Un incroyable combo qui incarne à lui seul l’esprit de la musique américaine. Un style qui fusionne le bluegrass, le country et de rock 'n' roll, un sacré mélange qui nous fait toujours vibrer.

Aux commandes, on retrouve les frères Ben et Alex Morrison. Le premier est guitariste et chanteur, et le second joue du banjo et partage les harmonies vocales. Les 2 frères sont l’âme du groupe, ils sont accompagnés de solides musiciens : Steve Height à la basse, Philip Brezina au violon et Greg Fleischut à la mandoline, un groupe de scène, des showmen en puissance. Leurs performances sont plus qu’un simple concert, ce sont de véritables fêtes musicales, des spectacles endiablés. Le groupe a su créer sa propre identité en mariant habilement des éléments de différents genres musicaux. Le bluegrass traditionnel est revisité avec une touche de modernité et d’énergie. Un son est à la fois authentique et innovant, ce qui attire un large public, des amateurs de musique country aux fans de rock.