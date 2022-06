The Boys : la série anti super-héros qui en dit long sur l’Amérique

The Boys, c’est avant tout une métaphore sans concession d’une société américaine qui se permet tout et n’importe quoi au nom de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, sur fond d’intérêts économiques privés. La fin du rêve américain, voilà ce qui est traité dans la série, qui ne manque pas de cynisme et d’hémoglobine.

Julien Gilles décrypte pour nous ce phénomène dans Tendances Première.