"The Bookshop", un film plein de charme sur le pouvoir de la lecture

Réalisé par Isabel Coixet, ce film a remporté trois Goya (les Magritte espagnols) dont ceux du meilleur film, de la réalisation et du scénario. Découvrez-le le jeudi 26 à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Que raconte The Bookshop ?

A Hardborough une bourgade du nord de l'Angleterre, en 1959 la vie suit tranquillement son cours, jusqu'au jour où Florence Green, décide de racheter The Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout le monde, et en particulier aux notables du coin. Lorsque la libraire se met à vendre le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort soudain de sa torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée ...

Les films qui évoquent le travail de libraire ne sont pas monnaie courante, alors que bon nombre de ceux-ci sont inspirés d'œuvres littéraires. D'où le plaisir à regarder ce film plein de charme, subtil et délicat réalisé par Isabel Coixet, l'une des figures majeures du cinéma espagnol, connue pour son cinéma de l'émotion et du détail (Ma vie sans moi, La Carte des sons de Tokyo, Personne n'attend la nuit).