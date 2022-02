The Bluebelles, de la soul music et du funk bien avant Lady Marmelade

Lady Marmelade fut dans les années 70 un énorme succès ! Succès crossover entre soul et disco, dont Bob Crewe et Kenny Nolan sont à l’origine, le titre va enflammer les dancefloors, grâce à la version du groupe féminin LaBelle. Et derrière ce nom, se cache quelques solides chanteuses, actives depuis les années 60, avec notamment Sarah Dash, Nona Hendryx et Patti LaBelle !

On retrouve, dès le début des années 60 Patricia Holt (alias Patti LaBelle), Sarah Dash, Nona Hendryx et Cindy Birdsong sous l’appellation The Bluebells, groupe de filles originaire de Philadelphie venant de scène doo wop sous le nom de The Ordettes. Très vite, les succès vont s’enchaîner grâce aux premiers 45 tours publiés dès 1962 chez Newtown Records, petit label de Philadelphie, puis chez Parkway et King Records. Coup de boost pour les Bluebelles qui, dès 1965, signent chez Atlantic, la firme d’Ahmet Ertegun fondée en 1947.