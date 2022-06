The Blaze : un retour musical qui en met plein la vue

Salut les gars, pour poser une nouvelle fois les bases, The Blaze c’est quoi, c’est qui et c’est né comment ?

Jonathan : The Blaze c’est un groupe que l’on a avec mon cousin. Il faisait du dub à l’époque et moi je faisais du cinéma. J’avais besoin d’une musique pour un clip lors de mes études de ciné, j’ai demandé au couz' puis on a bossé ensemble sur un remix de son track. Du coup, on a simplement commencé à faire de la musique ensemble comme ça. On fait partie de la même famille, on a kiffé travailler ensemble et ça a pris petit à petit.

Comment ça se passe du coup de faire de la musique en famille ?

J : C’est cool ! On s’engueule comme tout le monde mais peut-être moins que dans d’autres groupes comme on se connaît quand même bien.

Guillaume : Et puis on est ensemble aux repas de Noel, on n’a pas le choix. Après comme on dit toujours, le cousin c’est le frère et l’ami mélangé. Il y a une espèce de légèreté, c’est l’ami augmenté quoi.

Toujours pour faire les présentations, je ne pouvais pas m’en empêcher, pourquoi ce blase "The Blaze"?

G : C’est marrant, tu dis ce blase pour rire et à la base de base c’est un peu comme ça qu’on l’a trouvé. On cherchait un nom et on s’est dit "il nous faut un blase" et pour rigoler et un peu par fainéantise on a dit "The Blaze". Puis on a regardé en anglais ce que ça pouvait signifier et on voit "l’incendie", ça nous a plu cette histoire de feu, cette image, donc c’est parti comme ça.