The Blaze était au micro de Romain à Dour !

"Dancehall" s’est imposé comme un incontournable parmi les albums electro qui leur a ramené une victoire de la musique. S’en est suivi une tournée estivale ultra intense ainsi qu’un second album, "Jungle" très attendu qui a été vivement acclamé par les fans.

Dîner de famille, le morceau qu’ils auraient rêvé de produire, nouveau clip… Les cousins Guillaume et Jonathan Alric du groupe The Blaze se sont confiés au micro de Romain avant d’enflammer la Last Arena, la mainstage à Dour.

The Blaze c’est avant tout une atmosphère, une ambiance posée et un show audiovisuel millimétré qui ne fait jamais défaut.