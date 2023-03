The Black Keys : groupe qui doit son nom à un artiste schizophrène

Une histoire entre rires et larmes qui a permis à Dan Auercbach et Patrick Carney de trouver le nom : "The Black Keys". 'Black' c’est 'noir', pour 'Keys' ça peut être des 'clés', des 'notes de musiques' ou même des 'touches de claviers'. Ici ce serait "Les notes noires"…

Dan et Patrick, 2 amis d’enfance originaires de l’Ohio qui viennent de familles de musicos. Dan Auerbach et le cousin du guitariste Robert Quine, un "vétéran'' de la scène avant-rock new-yorkaise et Patrick Carney est le neveu du saxophoniste Ralph Carney qui a joué sur plusieurs albums de Tom Waits. Les deux copains ont fait de la musique ensemble pendant un bon bout de leur adolescence mais ils vont vraiment se lancer quand ils se font virer de leur université.