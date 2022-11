The Black Angels : Rock psyché en lévitation

Raccord avec les traditions défendues par The Black Angels, le récent "Wilderness of Mirrors" se réinvente via quelques expériences acoustiques (“Here and Now", “100 Flowers of Paracusia”) et une étonnante faculté à se projeter dans le futur. "En réécoutant le disque, je suis dérouté par la portée de certains thèmes abordés dans nos chansons", confie Alex Maas. "Comme si nos craintes face à l’avenir s’étaient concrétisées plus vite que prévu… Notre album était bouclé avant la pandémie, et bien avant la guerre en Ukraine. "Wilderness of Mirrors" évoque nos peurs face au monde de demain. C’est donc logique d’y trouver des connexions avec tout ce qui nous est tombé dessus récemment. Sans sombrer dans le récit d’anticipation ou une quelconque théorie du complot, la crise sanitaire et l’attaque Russe étaient, depuis longtemps, de sérieuses éventualités. Nos craintes sont celles du commun des mortels. Guerres, pandémies, catastrophes liées au réchauffement climatique : toutes ces menaces pèsent en permanence sur notre civilisation. Nous ne sommes pas en possession d’une boule de cristal, mais simplement à l’écoute de notre époque. L’état du monde est préoccupant. Mais je reste optimiste : les bonnes personnes sont bien plus nombreuses sur cette planète que les esprits machiavéliques."