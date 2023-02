The Best FIFA : Ancelotti, Guardiola et Scaloni en lice pour être l’Entraineur de l’année

L’Italien Carlo Ancelotti (Real Madrid), l’Espagnol Pep Guardiola (Manchester City) et le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni sont les trois finalistes pour le trophée de l’Entraîneur de l’année, qui sera remis le 27 février lors du gala des Best FIFA Football Awards. L’instance mondiale du football l’a annoncé jeudi.

Ancelotti, 63 ans, a mené en 2022 le Real Madrid à la conquête de la Liga et de la Ligue des Champions. Cette dernière victoire a fait de lui le premier entraîneur à gagner la Coupe aux grandes oreilles à quatre reprises. Guardiola, 52 ans, a remporté la Premier League avec Manchester City au terme d’un duel palpitant avec Liverpool. Scaloni, 44 ans, a dirigé l’Argentine vers son troisième titre mondial. Un sacre que l’Albiceleste attendait depuis 1986. Le lauréat remportera le trophée pour la première fois de sa carrière et succèdera à l’Allemand Thomas Tuchel. Chez les dames, la Française Sonia Bompastor, lauréate du championnat de France et de la Ligue des Champions avec Lyon, la Suédoise Pia Sundhage, qui a mené le Brésil à la victoire en Copa America, et la Néerlandaise Sarina Wiegman, à la tête de l’Angleterre victorieuse de l’Euro, se disputeront le trophée. Les trois finalistes ont été choisis par un jury international composé des sélectionneurs d’équipes nationales, des capitaines d’équipes nationales, de journalistes de football et des supporters qui ont voté sur le site de la FIFA.