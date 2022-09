"The Belgian Beers Race", le jeu de société sur le thème des bières belges

L'auteur bruxellois Michaël Boutriaux est fan de bières et de jeux de société. Aujourd'hui, il réalise son rêve en sortant "The Belgian Beers Race", un véritable jeu de société sur le thème des bières belges.

Basé sur le savoir-faire de brasseries existantes, le jeu propose une course déjantée et conviviale à la découverte des bières des brasseries représentées dans le jeu. "Le jeu se base sur la gestion d'unités de temps, qui représentent des demi-heures à utiliser pour réaliser un maximum d'actions comme se déplacer, acheter, trinquer. A vous de bien optimiser tout cela pour marquer un maximum de points à la fin des 3 journées de course représentées dans le jeu et de remporter la victoire tant convoitée." En plus de vous amuser, vous apprendrez des choses sur chacune des brasseries participantes puisque le jeu contient un carnet explicatif. "Les règles peuvent avoir l'air compliquées comme ça, mais une fois que vous commencez à jouer, vous vous rendez compte que tout est assez intuitif." L'auteur conseille d'ailleurs de jouer à son jeu tout en dégustant une bonne bière "mais seulement si vous ne conduisez pas après!" dit-il sur un ton malicieux.

Dubuisson, Cantillon, Orval, Rochefort, La Rulles, En Stoemelings, Westmalle, la Gueuzerie Tliquin, Lupulus, Valdieu, brasserie Caracole, Brussels Beer Project et bien d'autres brasseries ont accepté de faire partie du jeu. C'est une des démarches qui a pris le plus de temps à mettre en place: "On a commencé par démarcher les brasseries bruxelloises puis une fois qu’on a eu des gros noms qui ont signé, c’était plus facile de convaincre les suivantes. On a choisi les brasseries de manière totalement indépendante, leur présence dans le jeu est totalement gratuite." Pour pouvoir utiliser le nom des Trappistes, les démarches étaient plus compliquées nous explique Michaël Boutriaux: "On a du faire des démarches pour pouvoir utiliser le terme trappiste dans notre jeu, ce qui est très complexe car réglementé et qui a parfois pris beaucoup de temps. Rien que pour la Westvleteren par exemple, on a mis 6 mois!"