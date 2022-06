The Beautiful Game by R10 and RC3 : 22 buts et 22 stars sur la pelouse, avec Ronaldinho et Roberto Carlos à la baguette

The Beautiful Game by R10 and RC3, c'est un match d'exhibition qui s'est déroulé samedi à Miami entre deux équipes de stars, d'hier et d'aujourd'hui, emmenées par Ronaldinho et Roberto Carlos.

L'objectif ? S'amuser, et offrir du spectacle au public et aux amateurs de football... qui en ont eu pour leur argent, puisque la rencontre s'est terminée sur un score fleuve : 12-10 en faveur de la formation du mythique arrière gauche du Real Madrid et de l'équipe nationale brésilienne.

Du côté de l'équipe de Roberto Carlos, on retrouvait notamment les Brésiliens Cafu, Éder Militao et Rivaldo, Arturo Vidal, Carlos Valderrama, Hristo Stoichkov, Nani, Radamel Falcao, David Trezeguet, Alphonso Davies...

En face, Ronaldinho était accompagné de René Higuita, Deco, Paulo Dybala, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Patrick Kluivert, Vinicius Jr...