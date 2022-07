The Beatles : un nouveau film de Peter Jackson ?

Ringo Starr avait expliqué qu’il était très heureux des 56 heures reprises par Peter Jackson pour ce prochain documentaire : "Je ne ressentais aucune joie dans le film original. Tout était focalisé sur un mauvais moment entre deux des membres [McCartney et Harrison]. Le concert sur le toit ne durait que 7 ou 8 minutes. Dans le documentaire de Peter, il dure 43 minutes ! Tout est centré sur la musique et la joie."

"J’ai discuté plusieurs fois avec Peter de mon ressenti. Je trouvais que c’était vraiment triste. Je lui ai dit qu’il y avait eu beaucoup de rires, j’étais là et on se marrait. On jouait et on a fait ce qu’on faisait de mieux."

"Peter est venu à Los Angeles avec son iPad et il m’a montré des extraits en me disant : "Regarde ce que j’ai trouvé !", et on nous voyait en train de rire et de nous amuser. Il y avait beaucoup de joie pendant ces enregistrements. J’ai hâte de voir le résultat. Vous aurez déjà pu le constater dans la bande-annonce qu’on a partagée l’année passée."