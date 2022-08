The Beatles : un guitariste belge à l’international Beatleweek !

Après un premier hommage aux Beatles réalisé il y a 7 ans, le guitariste proposait en 2020 sa version de l'album Let it Be.

Sorti le 8 mai 2020, 50 ans jour pour jour après celui des Beatles, l'album d'Antoine Goudeseune s'articule une nouvelle fois autour de la guitare acoustique, jouée en fingerpicking. L'album "Abbey Road" repris de la même façon par le musicien montois en 2015 était entré en 4ème position de l'Ultratop belge.

Les arrangements sont accompagnés de collaborations: le premier single "Across the Universe" -enregistré au studio Synsound et mixé à Abbey Road-dévoilait la voix de Julie Compagnon (Plain Jane). On notera également la présence de Fred Lani (Fred & The Healers) pour le titre "One after 909" et du guitariste verviétois Jacques Stotzem avec qui s'ouvre cet album sur "Get Back".

https://www.antoinegoudeseune.com/