The Beach Boys : ''Little Deuce Coupe'' l’album inspiré par les voitures

La Californie, les Beach Boys et leur 4e album studio ''Little Deuce Coupe'' considéré par les spécialistes comme le premier album conceptuel de rock. La pochette annonce la couleur avec la photo d’un Hot Rod, on sait qu’on va beaucoup parler de bagnoles. Pratiquement tous les titres font allusion aux courses de voitures improvisées, aux Hot Rod et aux bolides customisés.