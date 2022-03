The Batman : une scène coupée avec le Joker a été dévoilée

The Batman qui s’est hissé en haut du box-office américain dès sa sortie a dévoilé récemment une confrontation longue de cinq minutes entre l’homme chauve-souris et le Joker.

Si vous avez vu le film, à la fin, le Riddler est emprisonné à Arkham et discute avec un nouvel ami bien étrange et au rire bien aigu. Ces éléments ont tout de suite fait penser à l’ennemi juré de Batman, le Joker. Une hypothèse confirmée par Matt Reeves puisqu’il a publié sur son compte Twitter une énigme avec en légende "Qui rira le dernier". De plus, dans la scène coupée, on voit Batman qui tente de soutirer des informations au Joker à propos du nouveau serial killer qui sévit à Gotham.

La longueur et le manque d'informations importantes de cet extrait sont peut-être les raisons pour lesquelles la scène a été retirée au montage. Par ailleurs, lors d’une interview pour Allociné, le réalisateur a donné quelques indices supplémentaires. Le prisonnier au rire hypnotique n’a pas encore pris l’identité ni même eu l’idée d’être le Joker. Et le but n’était pas d’introduire un méchant pour le second volet, mais de montrer que Batman avait déjà arrêté quelques criminels auparavant.