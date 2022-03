"The Batman" en tête du box-office américain dès sa sortie

Le film des studios Warner Bros, où Batman est incarné par l’acteur britannique Robert Pattinson, a rapporté 128,5 millions de dollars de vendredi à dimanche, alors que ses coûts de production sont estimés à environ 200 millions de dollars.

Il s’agit du meilleur lancement d’un film en 2022 et du second depuis le début de la pandémie, derrière les 260 millions de dollars engrangés par "Spider-Man : No Way Home" lors de son arrivée sur les écrans en décembre.

Ce nouveau volet des aventures de Batman relate la traque d’un tueur en série à Gotham City, sur fond de corruption et d’abus de pouvoir, et alors que le justicier, tourmenté comme jamais, est lui-même en proie à ses démons intérieurs. Il s'agit du neuvième film centré sur le personnage de Batman créé par Bob Kane et Bill Finger.