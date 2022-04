The Batman avec Robert Pattinson aura une suite !

Ce n’est pas le scoop de l’année, on s’en doutait tous un peu. The Batman, qui était en tête du box-office américain dès sa sortie, aura bel et bien une suite ! Et Robert Pattinson sera de retour dans le rôle de l’Homme Chauve-Souris.

La Warner l’a confirmé lors de son panel du CinemaCon, qui rassemble les professionnels du cinéma à Las Vegas. On retrouvera de nouveau Matt Reeves aux commandes. "Je vous remercie tous pour votre énorme soutien à The Batman. On ne serait pas arrivés jusque-là sans la confiance et l’enthousiasme de toutes vos équipes à travers le monde.", a déclaré le réalisateur sur la scène du CinemaCon.

Pour l’instant, nous n’avons pas d’information sur la date du tournage ni même sur la sortie du deuxième film. La seule chose qu’avait communiquée Matt Reeves, auparavant, était qu’il ne voulait pas forcément introduire le Joker dans le second volet. A voir d’ici là, s’il ne change pas d’avis !