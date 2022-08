The Avener revient sur sa carrière et sur le succès de son dernier single

Après deux ans de silence, le DJ français The Avener a fait son retour de façon remarquée avec Quando Quando, le titre qui a rythmé tout votre été sur VivaCité. Ce matin, The Avener revient avec vous sur le succès de ce tube estival !

The Avener a sorti récemment Quando Quando, un titre que l’on a entendu partout cet été et qui est né d’une volonté de créer quelque chose d’assez fun et entraînant. Très vite, il s’est rendu compte en le jouant que Quando Quando est un titre multigénérationnel, qui plaît à beaucoup de gens.

Si aujourd’hui The Avener évolue dans le milieu de l’électro, il a suivi des cours de piano pendant 10 ans et vers l’âge de 15 – 16 ans il a découvert l’électro et le monde des DJ.

Il se souvient que tout petit il s’est installé derrière le synthé de ses cousins lors d’une fête de famille et qu’il ne voulait plus en démordre. C’est comme ça que ses parents lui ont proposé de commencer le conservatoire, il a appris le solfège et le piano.

Avant de se lancer comme DJ, il voulait monter un groupe de rock mais il n’avait pas de bons musiciens dans son entourage et donc, il a choisi de se lancer dans l’électro puisqu’il peut tout faire lui-même, avec l’électro il a découvert la liberté de la composition assistée par ordinateur.

Pour Quando Quando, il s’est inspiré de ses origines, il a grandi dans une région proche de l’Italie, une partie de sa famille est italienne et il s’est dit que mélanger la musique italienne à l’électro pouvait donner un résultat complètement hybride et intéressant.

Il a la chance de faire ce qu’il veut, à son rythme, il évite de se précipiter pour sortir un album tous les ans comme d’autres artistes et préfère prendre son temps. Quando Quando amorce un nouvel album pour le début de 2023, un album électro world.