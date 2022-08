The Avener raconte comme est né le tube de l'été "Quando Quando" et mixe en direct sur Tipik !

À l’occasion de sa participation à la Tipik Electro Night pour les 24 Heures de Spa-Francorchamps aux côtés du duo de DJ's belge Calumny et du dj belge Jérémy Charlier, le DJ français d'électro house originaire de Nice Tristan Casara alias The Avener était l’invité de Romain sur Tipik Radio pour une interview et un dj set exclusif, le tout en direct !

Le temps d’appuyer sur pause un moment et de décrypter avec lui le succès de son hit grandissant « Quando Quando », incontournable tube de cet été, en boucle partout et surtout sur Tipik.

Un moment à revivre à tout moment sur Auvio et sur les plateformes de Tipik !