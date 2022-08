The Avener en tête du Tip Top pour la deuxième semaine consécutive

Et cette semaine, le classement du Tip Top accueille six nouveaux titres. En 30e position c’est Benson Boone qui fait son entrée avec son titre In The Stars en collaboration avec Philippine Lavrey. Avec ce morceau poignant en hommage à sa grand-mère décédée il réalise une belle entrée dans le classement du Tip Top.

Arrive ensuite Adèle Castillon en 32e position avec le titre Impala. Après le succès de son groupe Videoclub, Adèle Castillon revient avec son projet solo et son single Impala. Un titre dans lequel elle raconte son désir d’évasion, l’après chagrin d’amour quand on a 20 ans, etc. Adèle vous propose une pop légère et sensible.

En 34e position on découvre Deep Down d’Alok & Eilla Eyre. Un single qui reprend les classiques house des années 90 avec The Bombe de Buckethead ou Gypsy Woman de Crystal Waters. Un cocktail qui fonctionne plutôt bien puisque ce titre ne cesse de passer en radio.

On retrouve ensuite Adé et son titre Tout savoir en 44e position. C’est désormais en solo que vous retrouvez Adé. Après son expérience avec Thérapie Taxi, elle a sorti un premier single, Tout savoir, extrait de son album à paraître en septembre. Un conte musical terriblement addictif a la pop entraînante que l’on adore écouter sur Viva.

En 47e position découvrez Benjamin Biolay et son titre Rends l’amour. Un premier extrait de son prochain album qui s’impose comme l’un des succès de cet été. Fort de son phrasé inimitable, l’artiste conte les états d’âme au cœur d’une relation amoureuse.

Et en 49e position vous retrouvez Camélia Jordana et Mon roi. Un titre extrait de son quatrième album, Facile x Fragile. Avec la mélodie d’un tube pop et un texte profond, ce titre s’annonce prometteur.