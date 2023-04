The Art Spring Festival, une création culturelle étudiante

Les fans de cinéma seront également comblés par la projection de trois courts-métrages suivis de débats lors du "Short Film Day" du 26 avril. Sans oublié la projection de "Lot in Sodom", le 28 avril, accompagné d’une performance musicale live.

Le festival sera aussi l’occasion de mettre en avant les artistes roumains vivant en Belgique grâce à l’exposition "Identitati" qui questionnera leurs parcours et celui d’autres artistes immigrés. L’exposition de Sabina Chiscop et Daniel Djamo ainsi qu’une discussion autour du thème " Être artiste migrant en Belgique " soulèvera notamment la question de la construction de l’identité.

L’évènement sera traversé par de nombreuses autres activités et performances tels que "Le bar animé", l’exposition "Perspectives sonores" et "le cabaret de l’Aphrodisiaque".

Dès ce soir, vous pourrez assister au vernissage de l’exposition "Décloisonnement". Trois artistes y abordent la question de la double culture, des interactions humaines et de l’ouverture au monde via des sculptures murales, des photographies et des univers sonores et musicaux.