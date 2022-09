Le groupe prévoit de ressortir un beau coffret de 11 vinyles qui reprendra tous les albums : de Tales Of Mystery And Imagination (1976) à The Sicilian Defence en 2014, tous ces disques seront remasterisés pour l’occasion.

Le box est prévu pour le 18 novembre et sera limité à 1500 exemplaires, dans un premier temps. Il s’agit en fait de la version vinyle du coffret CD sorti en 2014.

The Sicilian Defence n’était par ailleurs jamais sorti en vinyle auparavant.