The Act of Breathing un souffle de vie dans une base militaire désaffectée

L’ancienne base militaire Asiat, située à Vilvorde, est aujourd'hui occupée par des associations et accueille le festival Horst qui mixe musique, architecture et arts plastiques. The Act of Breathing s'intègre dans le vaste programme " living traces " Kinshasa – Bruxelles de Kanal qui interroge les relations entre le Congo et la Belgique. Le parcours rassemble 14 plasticien.ne.s en majorité congolais.e.s.