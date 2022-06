Thé à la menthe et Trappist, du Maroc sur la piste

Oukaïmeden, la plus haute station de ski du continent africain et aussi la mieux équipée du Maroc, avec un télésiège et 6 téléskis pour un petit domaine de 300 hectares. On y skie 90 jours par an, de mi-décembre à mi-avril mais toute l’année on a les yeux rivés vers le ciel.

A 2750 mètres d’altitude, l’observatoire bénéficie de bonnes conditions d’observation en zone semi-désertique avec 250 nuits claires par an.

Des étudiants belges de l’ULiège et marocains de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech y font leurs armes ensemble… Une fructueuse coopération scientifique comme celles menées ailleurs dans le pays par nos partenaires de WBI (Wallonie-Bruxelles International). Tous ont bien compris que la meilleure façon d’apprendre et de se connaître, c’est de collaborer. Le télescope TRAPPIST-Nord permet à ses futurs grands astrophysiciens de partager leurs savoirs. Comme le "Petit Prince", écrit dans le sud-marocain par Saint-Exupéry, ils savent que :

Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne.

Toujours plus haut, plus loin, plus fort, Frédéric qui va bientôt fêter ses 75 ans a l’énergie de 3 jeunes hommes de 25 ans. Jamais rassasié d’aventures, il emmène Adrien tutoyer les nuages sur le site d’Aguergour.