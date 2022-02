THE 27 CLUB : Brian Jones, fondateur des Rolling Stones s’éteint en juillet 1969 et fait naître la légende du Club des 27

Marc Van Der Eecken s’appuie sur de nombreux écrits pour rappeler que Brian Jones a été mal traité par les Stones au fil des années passées ensemble et qu’en y ajoutant drogues, alcool et médicaments, l’issue n’était en rien une surprise.

Brian Jones est retrouvé noyé au fond de sa piscine dans la nuit du 2 au 3 juillet 1969, près d’un mois après l’annonce de son départ des Rolling Stones. Les plus folles théories courent toujours concernant les causes de son décès. Cela va du meurtre au suicide en passant par l’accident. Qu’importe… Nous sommes plus d’un demi-siècle plus tard… Il y a prescription. Par contre, rien ne nous empêche de mesurer et de saluer ce grand musicien et bien sûr de célébrer son apport dans l’histoire du rock.

En témoigne ce live de 1966, dans lequel Brian Jones joue du marimba, xylophone utilisé notamment en Amérique du Sud et qui apporte la touche originale sur le titre " Under My Thumb " des Rolling Stones :