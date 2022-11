"The 15 : 17 to Paris" un film qui parle de l’attentat du Thalys 9364

C’est à Arras que le Thalys numéro 9364 reliant Amsterdam à Paris a été dérouté le 21 août 2015 suite à un attentat terroriste déjoué par trois passagers du train, des Américains en vacances.

Le film de Clint Eastwood revient sur cet événement en retraçant le parcours de ces trois amis d’enfance originaires de Sacramento. Spencer Stone, Alek Skarlatos et Anthony Sadler, deux militaires et un étudiant, sont parvenus à neutraliser le djihadiste Ayoub El Khazzani, qui avait ouvert le feu sur les 554 passagers du train.

Ces anonymes, devenus des héros des deux côtés de l’Atlantique, jouent d’ailleurs leur propre rôle dans le film de Clint Eastwood. Le trio est également responsable du scénario, basé sur leur livre-témoignage "The 15 : 17 to Paris, the True Story of a Terrorist, a Train and Three American Heroes". Judy Greer, Jenna Fischer et Tony Hale complétent la distribution.

Rendez-vous ce 17 novembre à 20h35 sur La Trois ou en replay sur Auvio pour redécouvrir "The 15:17 to Paris".