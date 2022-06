Thats' my Jam #13 : l’instant crush du mois de la rédac

Coup de coeur by Renaud Verstraete

Le rock français n'a sans doute jamais été aussi excitant. Deux ans après un sublime premier EP, le quatuor parisien Cosse est de retour aux affaires et annonce un premier album attendu pour l'automne prochain. Au vu des premiers singles, Cosse n'a rien perdu de sa splendeur et évolue toujours entre noise, math-rock et post-rock. Sur "Evening", on retrouve des guitares viscérales à la Slint portées par une voix plaintive qui scande, qui murmure et qui pousse la tension jusqu'à la rupture. A la fois violent et silencieux, c'est surtout très beau. "It Turns Pale" sortira à l'automne 2022 sur le label français Nouveau Monde.