Thats' my Jam #13 : l’instant crush du mois de la rédac

Coup de coeur by Nicolas Alsteen

Depuis la baie de San Francisco, le collectif Monophonics recycle sans relâche les trésors oubliés de la soul, du jazz, de l'afrobeat, sans oublier d'y ajouter des bons plans funky ou psychédéliques. Extrait de l'album du même nom (qui vient de sortir), "Sage Motel" évoque les hauts et les bas d'une enseigne typiquement américaine. D'abord gîte d'étape pour camionneurs en quête de sommeil, le "Sage Motel" est peu à peu devenu un repaire bohème, prisé de la hype et d'artistes de passage. Entre rêves éveillés et cœurs brisés, désillusions et nuits de débauche, l'endroit se dévoile aujourd'hui à travers un clip intrigant. Quelque part entre une partie de Cluedo géant et un film hollywoodien, la nouvelle vidéo de Monophonics héberge une mélodie soul-funk qui plaira aux fanas de la famille Daptone (Menahan Street Band, Antibalas, The Budos Band), mais aussi à toutes celles et ceux qui, un jour, ont aimé Charles Bradley. Big love.