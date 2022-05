Thats' my Jam #12 : l’instant crush du mois de la rédac

Coup de coeur by Renaud Verstraete

Majestueux, puissant, bruyant. On les avait découvert au Fifty Lab 2021, les Canadiens de Yoo Doo Right reviennent avec un deuxième album enregistré à Montréal et annoncé pour le 3 juin prochain. Pour lancer les hostilités, le trio expérimental présente l'épique "Feet Together, Face Up, On The Front Lawn". Une expérience presque mystique, entre post-rock et krautrock, qui nous emmène irrémédiablement vers le mur du son. Comme si l'on assistait pendant 16 longues minutes à un accident de voiture au ralenti. Tout simplement grandiose.