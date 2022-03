Thats' my Jam #11 : l’instant crush du mois de la rédac

Coup de coeur by Aline Glaudot

Véritable invitation au voyage, aux échappées belles dans le grand ouest américain à fouler la terre battue des grands espaces, Molly Hamilton chante de sa douce voix cristalline et vaporeuse la beauté et les difficultés des imprévus sur le titre "Everything is simple"… untill is not. Un titre issu du sixième album du duo New-yorkais sorti le 11 mars dernier et intitulé "The Jacket". Un sixième disque conceptuel, pensé autour d’un groupe de country fictif "Le Tex" mais qui laisse Molly dériver également vers d’autres territoires et thèmes souvent plus personnels. A tous les rêveurs du dimanche et autres runaways…