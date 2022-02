Thats' my Jam #10: l'instant crush du mois de la rédac

Coup de coeur by Nicolas Alsteen

Groupe de rock formé par quatre filles dans un garage de Los Angeles, The Linda Lindas a vu la lumière du jour en 2018 à la faveur d’un concert au Girlschool Festival, événement riot grrrl et plutôt power punk mis sur pied pour injecter une bonne dose de féminisme dans l'arrière-train du "No Future". En attendant l’arrivée d’un premier album produit par Carlos de la Garza (Bad Religion, Best Coast), la formation délivre "Growing Up", un single qui refuse de grandir avec un grand sourire. Lits superposés, crayons de couleurs Crayola et petits chats déguisés dans tous les coins : le nouveau clip des quatre étudiantes américaines préfère cent fois le monde de l’enfance à celui des adultes. Soutenues par les marraines de Bikini Kill et Sleater-Kinney, les Linda Lindas ravivent ainsi la douce insouciance des nineties avec du soleil sous les riffs et une signature sur le mythique label Epitaph (The Distillers, L7, The Offspring, The Hives). Voilà qui sent bon le chewing-gum à la fraise : un revival qui a du goût.