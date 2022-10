That’s My Jam : nos coups de cœur de ce mois d’octobre

Coup de cœur by Renaud Verstraete.

Tout le monde semble vouloir s’arracher la voix emblématique de Grian Chatten en ce moment. Après Kae Tempest, c’est au tour de Leftfield de convier le délicieux accent irlandais du leader de Fontaines D.C. Après plus de 30 ans de carrière, le duo britannique pionnier de la musique électronique des 90’s est de retour ! Leftfield sortira son quatrième album "This Is What We Do" le 2 décembre prochain. Sur "Full Way Round", on retrouve les beats sauvages et industriels qui ont fait la renommée des Anglais ainsi qu’un Grian Chatten emporté. La combinaison idéale pour les fans de Matrix et de Guinness.