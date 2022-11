That’s my Jam : les coups de cœur de la rédaction du mois de novembre

Romy & Fred Again.. – Strong

Le coup de cœur de Rémy Nakhla

Entre la puissante voix de Romy du groupe The XX et le producteur le plus en vogue du moment, cette collaboration entre Romy et l’anglais Fred Again.. ne pouvait être qu’une réussite. Avec ce titre "Strong" les deux artistes nous replongent dans la vibe trans des années 2000 teintée d’Eurodance sans oublier la mélodie typique du producteur. Après son projet "Actual life III" et une tournée européenne sold-out, Fred Again.. n’a pas fini de faire parler de lui car son équipe de football nationale a teasé sur les réseaux sociaux son titre avec Skrillex très attendu par les fans qui ne devrait plus tarder à sortir.