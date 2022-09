That’s my Jam est de retour : voici nos coups de cœur musicaux du mois de septembre

Coup de cœur by Diane Theunissen

Il y a quelques jours, les canadien.ne.s de Alvvays dévoilaient “Belinda Says”, un morceau à l’énergie folle et communicative, qui renforce avec soin l’identité mi-pop mi-rock de ce band formidable. Alliant à la perfection guitares pleines de distorsion, voix éthérées et un sens aigu de la mélodie, le titre s’ajoute à la liste des quelques singles déjà révélés tels que “Pharmacist” ou encore “Easy on Your Own ?”, et annonce l’arrivée du troisième album studio du groupe de Charlottetown. Intitulé Blue Rev, le disque sortira le 7 octobre prochain. Soyez aux aguets !