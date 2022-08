That’s my Jam est de retour : voici les coups de cœur musicaux de la rédac mois d’août

Après avoir dévoilé “Tennis”, un titre électrique et punk comme on l’aime, le quatuor britannique Courting revient en cette fin d’été avec un petit deuxième, “Jumper”. Tandis que “Tennis” a une énergie fiévreuse et rebelle, on retrouve sur “Jumper” une ambiance plus solaire, que l’on pourrait également qualifier de plus rêveuse. Ces deux singles figureront sur un album de 8 titres intitulé Guitar Music qui sortira le 23 septembre prochain via le label anglais Play It Again Sam, et une chose est sûre, ça risque de faire bien mal.