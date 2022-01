That's my Jam #9: l'instant crush du mois de la rédac

Coup de coeur by Maxime Vandenplas

Le trio composé de Paul Seynaeve (ex-Amenra), Gilles Demolder (Oathbreaker) et Wim Demolder délivre avec There’s Always Blood At The End Of The Road, un chef d’œuvre Black Metal libérant le genre de ses accointances satanistes. Brutal et technique, ce nouvel album du groupe est capable de réveiller une personne plongée dans un coma profond. Coup de cœur auditif, le titre "Now Will Always Be" propose aux amateurs de musique extrême, 8 minutes d’intensité à consommer sans modération.