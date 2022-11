That’90s Show : Red et Kitty Forman rouvrent leur sous-sol dans la bande-annonce

Plus de 15 ans après la fin de la série emblématique That '70s Show, les Forman sont de retour et ont réouvert leur sous-sol à une toute nouvelle génération d’adolescents.

Dans la première bande-annonce de ce spin-off, Red et Kitty, toujours interprété par Kirkwood Smith et Debra Jo Rupp, n’ont quasiment pas changé. Pendant l’été 1995, ils vont accueillir leur petite-fille Leia et ses amis. On suivra donc les aventures de ces jeunes dans le sous-sol des Forman.

Les acteurs de la série originale tels que Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Wilmer Valderrama et Tommy Chong feront quelques apparitions. Mise à part, Hyde car le comédien Danny Masterson a été inculpé du viol de trois femmes et récemment, il est jugé pour plusieurs agressions sexuelles.

La série That’90s Show compte dix épisodes et sera disponible sur la plateforme américaine à partir du 19 janvier 2023.