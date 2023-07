Tharcisse Mulumba : "Pour moi, c’était important d’amener les jeunes à comprendre l’importance de la terre, à pouvoir l’aimer, l’utiliser, la travailler"

Tharcisse Mulumba est persuadé que si on leur donne des perspectives d’avenir dans leur lieu de vie, on peut sauver des jeunes.

"On croit souvent que notre malheur vient d’ailleurs, que si on n’est pas heureux, c’est la faute de l’autre. Mais on ne se pose pas assez souvent la question de ce qu’on possède en soi, que l’on peut utiliser et qui peut faire changer sa situation."

En RDC, la moyenne d’âge est très jeune. Mais ces jeunes sont souvent dans la rue, complètement abandonnés, et ils manquent de perspectives d’avenir. Ils n’ont pas en main les outils qui pourraient leur permettre d’exploiter leur plein potentiel.

"Je me suis dit : qu’est-ce que moi je peux faire, ici en Belgique. […] J’ai compris que nous avons déjà en nous cette fameuse richesse que nous pouvons exploiter et qui peut faire de grandes choses autour de nous."

Tharcisse Mulumba, aujourd’hui, met ses talents au service de ces jeunes, parce qu’il croit en eux. A l’orphelinat Don Bosco, il s’attache, avec des assistants et des psychologues, à faire comprendre aux orphelins et aux enfants abandonnés qui ils sont, à les aider à surmonter leurs peurs, à retrouver une belle image d’eux-mêmes pour se donner un rôle positif dans la société. Ce n’est pas facile de faire bouger les choses et il est important de travailler d’abord sur la question psychologique, dit-il.