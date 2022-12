Thalys fête les 25 ans de sa liaison vers l’Allemagne

Le service de trains à grande vitesse (TGV) internationaux Thalys célèbre, mercredi, le 25e anniversaire de sa liaison vers l’Allemagne.

Le 14 décembre 1997, le premier Thalys vers l’Allemagne quittait Paris pour rejoindre Aix-la-Chapelle et Cologne via Bruxelles. Depuis, plus de 20 millions de passagers ont emprunté la ligne dans un sens ou dans l’autre, indique la compagnie ferroviaire.