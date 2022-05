Thalys arrête les trains low cost IZY

L'opérateur de trains à grande vitesse Thalys supprime son offre low cost IZY après plus de six ans. Ce service permettait de voyager entre Bruxelles et Paris à partir de 10 euros. "Nous optons pour la clarté", indique mercredi Mattias Baertsoen, porte-parole de Thalys. L'entreprise confirme qu'IZY circulera pour la dernière fois le 10 juillet, comme l'a rapporté la VRT. "Le concept a certes fait ses preuves par le passé, mais nous avons décidé d'intégrer toutes les liaisons entre Bruxelles et Paris dans l'offre Thalys."